شكرا لقرائتكم الزمالك ينعى ضحايا المعهد القومي للأورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر "فيس بوك" على تقديم العزاء فى ضحايا إنفجار المنيل بمحيط المعهد القومي للأورام. وكتب الزمالك : ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين". وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

الزمالك

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