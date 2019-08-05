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برشلونة يستضيف أرسنال الإنجليزي في كأس “خوان جامبر”

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سيواجه  الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، نادي أرسنال الإنجليزي على ملعب كامب نو على كأس “خوان جامبر” الذي يلعب كل عام في المدينة الكتالونية.

ومن المرجح أن يواجه برشلونة، نادي نابولي الإيطالي في لقاءين وديتين  يومي 7 و10 أغسطس القادم في آخر تحضيراته قبل مباراة أتلتيك بلباو في بداية مباريات يوم 16 أغسطس.

 

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في المقابل ستكون مباراة اليوم هي الأخيرة للجانرز قبل بداية الموسم الجديد، والذي سيبدأ أرسنال بمباراة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس الجاري في افتتاح مباريات ، ومن المرجح  أن يلعب في لقاء اليوم، الإيفوارى نيكولاس بيبى مع أرسنال بعد انتقاله رسميا منذ 3 أيام، وذلك لإعداده بدنيا وفينا للموسم الجديد.

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