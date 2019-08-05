إيفرتون يضم مويس كين نجم يوفنتوس الإيطالي

صرح نادي إيفرتون الإنجليزي اليوم، الأحد، الحصول رسمياً علي مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأعلن الموقع الرسمي لنادى إيفرتون أن مويس كين سيحمل قميص الفريق لمدة 5 سنوات أتية بعدما مضي علي عقود إتمام انتقاله لصفوف ايفرتون اليوم.

ولم يعلن نادى إيفرتون عن سعر الصفقة، إلا أن شبكة “سكاى سبورتس” الإنجليزية في وقت سابق ذكرت أن صفقة بيع مويس كين لصفوف إيفرتون كلفت خزينة النادي نحو 27.5 مليون جنيه استزليني.

ونجح اللاعب الشاب في الموسم الماضي التأقلم مع اليوفي بتسجيله سبعة أهداف خلال 17 مباراة لعبها مع نادي السيدة العجوز، وأحرز هدفين في ثلاث مباريات مع منتخب إيطالي.