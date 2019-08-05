الان تتابع السعودي الدوسري بطلا لبطولة العالم في الـ”إكس بوكس” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
فاز السعودي مساعد الدوسري ببطولة منصة “إكس بوكس” في مجال الألعاب الإلكترونية، التي تستضيفها حاليا العاصمة الإنجليزية لندن.
وقال اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “الدوسري رسمياً بطل لمنصة إكس بوكس، لتفصله مباراة نهائية مع بطل منصة بلايستيشن، للفوز بالبطولة الأقوى عالمياً”.
وتقام البطولة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالشراكة مع شركة “EA Sports” للألعاب الإلكترونية.
الدوسري لم يكتفِ ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية تحت مظلة “فيفا” فقط؛ حيث نجح في الفوز بالبطولة ذاتها في أبريل من العام الماضي، ولكن تحت مظلة شركة “EA”.
وحصل الدوسري على نسبة 92% في استفتاء أجري عن هوية الفائز في كأس العالم الإلكترونية.
يُذكر أن الفائز ببطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية سيحصل على 250 ألف دولار، بينما تُقسم 250 ألفا أخرى على باقي المتنافسين.
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