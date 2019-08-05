اشتباكات بين جماهير ليفربول ومان سيتي في مترو أنفاق لندن.. فيديو

شهد مترو أنفاق لندن اشتباكات عنيفة بين جماهير ليفربول ومانشستر سيتي على هامش المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد، بملعب "ويمبلي"، في بطولة "الدرع الخيرية".

وأظهر مقطع فيديو، نشوب تشابك بالايدي بين جماهير ليفربول ومانشستر سيتي على هامش المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1\1.

وافتقد ليفربول فى مباراة الدرع الخيرية لجهود لاعبه السنغالى ساديو مانى الذي سينضم للتدريبات الاثنين بعد انتهاء الراحة السلبية التى استمرت 16 يوماً بناءً على قرار يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، عقب مشاركة اللاعب مع منتخب السنغال فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين، بجانب جيمس ميلنر للإصابة.

وأدار مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الحكم مارتن أتكينسون، ويعاونه كلاً من، شون ماسي إليس ودان كوك، والحكم الرابع ستيوارت أتويل، أما حكم الفيديو فهو أنتوني تايلور.