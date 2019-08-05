شكرا لقرائتكم إمام عاشور : الأهلى فاوضنى وعائلتى زملكاوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إمام عاشور المنضم حديثا لصفوف الزمالك إن النادى الأهلى فتح خط مفاوضات معه فى الانتقالات الصيفية ولكنها توقفت دون سبب.

أضاف عاشور فى تصريحات لـ برنامج ىالزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" الأهلي دخل في مفاوضات معي منذ فترة ولكن توقفت ولا أعرف السبب ولكنى انتمى لعائلة زملكاوية".

جاء توقيع إمام عاشور للزمالك وانضمامه ليكون الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.

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