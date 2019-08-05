شكرا لقرائتكم محمد صلاح يعزى ضحايا المعهد القومي للأورام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى على تقديم العزاء فى ضحايا إنفجار المنيل بمحيط المعهد القومي للأورام. وكتب صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام". وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

محمد صلاح

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