بتروجت يواجه عجمان الإماراتى وديا اليوم...

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق بتروجت اليوم فريق عجمان الإماراتى اليوم باستاد بتروسبورت ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريق البترولى استعدادا لدورى القسم الثانى. ويامل محمد عودة المدير الفنى لبتروجت فى بناء فريق قوى للمنافسة على الصعود والعودة سريعا للأضواء خاصة وأن المنافسة ستشهد قوة فى ظل تواجد أكثر من 9 فرق ستنافس بشكل كبير على الصعود. Advertisements و وأكد محمد عودة فى تصريحات خاصة، أن فترة الإعداد تسير بشكل منظم طبقا للرؤية التى وضعها بجانب جهازه المعاون فى بناء فريق جديد للفريق البترولى يستطيع المنافسة والعودة الموسم المقبل لدورى الأضواء . كان فريق بتروجت قد هبط الموسم الحالى بعد الوصول للنقطة 35 فى المركز السادس عشر للدورى .

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