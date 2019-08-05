شكرا لقرائتكم إسلام محارب بعد الاستبعاد الأفريقى : من اتقن الصبر لن تكسره الحياة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر إسلام محارب لاعب النادى الأهلى مجموعة من الأدعية الدينية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالتزامن مع استبعاد اللاعب من القائمة الأفريقية. وخرج من القائمة الإفريقية للأهلي مجموعة من اللاعبين، أبرزهم سعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا، وناصر ماهر وإسلام محارب وهشام محمد وباسم علي. Advertisements وجاءت قائمة الأحمر الأفريقية كالتالى :" محمد الشناوي وعلي لطفي وشريف إكرامي، ومحمد هاني وأحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف و ياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمود متولي، وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات، وجيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ ورمضان صبحي وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن".

تغريدة محارب

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