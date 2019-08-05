الألفي يقترب من تدعيم صفوف طنطا...

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جدة - عمرو شويل يقترب أحمد الألفى لاعب الإتحاد السكندرى من الانضمام لصفوف طنطا على سبيل البيع النهائى بعد رحيله عن زعيم الثغر خلال الميركاتو الصيفى الحالى . ويحاول مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى إلى بناء فريق قوى قادر على الصمود فى وجه الأندية الاخرى وعدم الهبوط من جديد للقسم الثانى . يذكر أن طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن " و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .

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