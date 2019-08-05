شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: انتظروا مدرب الزمالك الجديد خلال 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موعد الإعلان عن المدير الفنى الجديد المنتظر التعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

قال رئيس الزمالك فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" 3 أيام هيخلص مدرب الزمالك الجديد، وأمير هيقعد مع المدرب الرابع في دولة أوروبية".

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وأوضح مرتضى منصور، أن المدرب الجديد للزمالك لابد أن يكون صاحب سيرة ذاتية قوية، لافتا أن أمير مرتضى سيسافر إلى بلد أوروبية للجلوس مع مدرب أجنبي رابع.

كانت إدارة الزمالك أعلنت عن تولي طارق يحيى لقيادة الفريق الأول أمام فريق ديكاداها الصومالي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.