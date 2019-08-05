معسكر ناجح لمنتخب الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود إلى البلاد غداً منتخب الإمارات للدراجات بعد انتهاء معسكره الخارجي الناجح الذي أقيم في إسبانيا لمدة 21 يوماً تضمن تدريبات يومية مكثفة لمسافات مختلفة ساهمت في ارتفاع ملحوظ لمستوى أداء اللاعبين.

ومن المقرر أن يستكمل منتخبنا برنامج إعداده وسيدخل في معسكره في المنطقة الشرقية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك في إطار تحضيراته الأخيرة استعداداً للمشاركة في طواف إندونيسيا الدولي والبطولة العربية للطريق والمضمار في مصر وبطولة كأس آسيا للمضمار المقرر إقامتها في الهند وتايلاند.

وأكد عبدالناصر عمران الشامسي رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات أن معسكر إسبانيا حقق كل الأهداف المرجوة وأسهم في رفع المعدلات الفنية والبدنية للاعبين مشيراً إلى أن جهود اللاعبين بقيادة النجم يوسف ميرزا وحماسهم ورغبتهم الأكيدة في الوصول للمستوى المأمول بالإضافة إلى اهتمام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامة أحمد الشعفار الذي أسهم في نجاح المعسكر الخارجي.