«الفجيرة للفنون القتالية» يختتم معسكر «أجيال المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أسدل الستار أمس، على فعاليات المعسكر الصيفي لأجيال المستقبل الذي نظمه نادي الفجيرة للفنون القتالية على مدى شهر، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومشاركة 360 مشاركاً من كلا الجنسين، وتضمن البرنامج تدريبات رياضية في ألعاب الفنون القتالية التايكواندو والجودو والجيوجيتسو والملاكمة والمصارعة، إضافة إلى ورش تدريبية ومحاضرات تثقيفية وتوعية.

وأعرب العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للتوجيهات الكريمة التي مهدت لديمومة النجاح المتواصل في رعاية منتسبي البرنامج للسنة الثانية على التوالي بشكل مميز، فضلاً عن الدعم اللامحدود والمتابعة الدائمة والجهود المبذولة لمواصلة العمل، وفقاً للرؤية السامية لسموه.

كما قدم الزيودي الشكر لأولياء أمور منتسبي البرنامج، وثقتهم العالية بنادي الفجيرة للفنون القتالية، مما أسهم في نجاح البرنامج، متمنياً المزيد من النجاح في باقي المجالات لخدمة المجتمع، كما أثنى على الجهود المقدرة التي بذلها المدربون، لافتاً إلى اكتشاف العديد من المواهب التي ستجد طريقها مستقبلاً في صفوف النادي. وعبّر عن سعادته لما تم تحقيقه في البرنامج من مكتسبات مهمة.