شكرا لقرائتكم خبر عن ذهاب صعب للوحدة أمام النصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي الوحدة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات النصر السعودي في مباراة مهمة ومنتظرة للعنابي ضمن جولة الذهاب لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتميز الديربي الخليجي بالإثارة والتشويق لخوض الفريقين فترة إعداد مميزة تجهيزاً للاستحقاق الآسيوي الذي يعد افتتاحية مباريات الموسم لهما، ويسعى الوحدة إلى استغلال صفقاته الجديدة المميزة التي أبرمها مؤخراً وفكر مدربه الهولندي موريس شتاين الذي سعى للتعرف إلى اللاعبين بصورة كبيرة خلال فترة الاعداد، وذلك للخروج بأكبر المكاسب في مباراة الليلة من ناحية النتيجة والتي تجعله أكثر هدوءاً في مباراة العودة، فيما يدخل النصر المتوج بالدوري السعودي في الموسم الماضي، المباراة بطموح قطع نصف المسافة بنجاح ويدرك جيداً جاهزية ضيفه الوحدة واستعداده المتميز للمباراة.

استعان الوحدة بجهود العديد من الوجوه الجديدة المتوقع لها التألق بشعار العنابي وصنع الفارق في المباراة، وأبرزهم فواز عوانة القادم من بني ياس، وميليسي من الظفرة، والثنائي سبق لهما التألق مع أنديتهم خلال الموسم الماضي. ويعول العنابي اليوم على الجناح البرازيلي ليوناردو الذي ظهر بصورة متميزة ولافتة في مباريات دور المجموعات وتصدر ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف متفوقاً على جميع اللاعبين في البطولة، كما يضم ممثل الإمارات العديد من عناصر الخبرة أبرزهم إسماعيل مطر.

وقسم الوحدة تحضيراته إلى مرحلتين، أولاهما كانت في المعسكر التحضيري الذي اختتمه الشهر الماضي في هولندا، وخرج باستفادة كبيرة من الاحتكاك مع فرق هولندية قوية، وثانيتهما التحضير في أبوظبي وخاض العنابي مباراة ودية أمام الاتحاد السعودي وخسرها بهدفين مقابل هدف وكانت البروفة الأخيرة بالنسبة لأصحاب السعادة. واستعد النصر للمباراة في معسكره الخارجي الذي اختتمه مطلع أغسطس الجاري في البرتغال.

وتكتسب المباراة طابعاً تاريخياً من جهة الوحدة، بعد نجاحه في بلوغ دور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد 12 عاماً ومنذ نسخة 2007 التي كانت الأكثر تميزاً وبريقاً لتأهل أصحاب السعادة إلى دور نصف النهائي. وتعد المباراة المناسبة الثانية للنصر بعد أن خرج من دور الستة عشر على يد ذوبهان في 2011.

وصعد الوحدة إلى ثمن النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة في الدور الأول، وتفوق على الاتحاد السعودي وصيف الترتيب ب11 نقطة، فيما حل النصر مستضيف الوحدة في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف ذوبهان بفارق نقطتين.

وتجمع مباراة الإياب بين الفريقين الاثنين المقبل أي بعد أسبوع من اليوم على استاد آل نهيان في أبوظبي، والفائز في دور الستة عشر، سيتأهل لمواجهة الفائز من مباراة السد والدحيل.

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ويلعب الوحدة لقاء اليوم بالزي الأبيض الكامل، وسيخوض النصر المباراة بالأزرق والأصفر بعد التنسيق بين الكادرين الإداري للطرفين في الاجتماع الفني الذي ترأسه ممثل الاتحاد الآسيوي.

ورافقت جماهير أصحاب السعادة فريقها إلى الرياض لمساندته في مهمته الوطنية المرتقبة، وقد أتمت جمعية جماهير الوحدة تحضيراتها للمباراة، للظهور بشكل حضاري في مدرجات ستاد الملك فهد الدولي مساء اليوم.

وفيما يتعلق بتذاكر المباراة، قام نادي النصر بطرحها للبيع في متجره الرسمي حتى العاشرة من مساء أمس، وبدأت الأسعار من 30 ريالاً حتى 2000 ريال، وقد بيعت تذاكر الأفراد والعائلات ب30 ريالاً، والتذاكر الفضية والمنصة الفضية للعائلات ب1500 ريال، أما التذاكر الذهبية والمنصة الذهبية للعائلات فبلغ سعرها 2000 ريال.

وكشف الهولندي مويس شتاين مدرب الوحدة عن جاهزية فريقه لتقديم مباراة كبيرة وتحقيق النتيجة المرجوة مشيراً في الوقت نفسه إلا أنه بالرغم من أنها المرة الأولى التي يدرب فيها في المنطقة، لكنه وقف على كثير من الأمور التي تخص فريقه بالدرجة الأولى من خلال مشاهدة أكبر قدر من مباريات الموسم الماضي وأيضا عرف الكثير من سلفه ومواطنه تين كات الذي رشحه لتولي مهمة تدريب العنابي، كما تابع الكثير من مباريات النصر خاصة في دوري الأبطال، ويرى أنه كمدرب وأيضا فريقه في قمة الجهوزية لهذا التحدي.

وقال شتاين: أتمنى أن نقوم بعمل جيد هنا أمضينا فترة إعداد جيدة وأنا راض عما أنجزناه فيها على الرغم من قصر الفترة عن المطلوب للتجهيز للموسم الجديد، خاصة أنها جاءت بعد موسم طويل للفريق، فضلا عن خوض غمار ثمن النهائي في هذا التوقيت. وأضاف: النصر فريق كبير لديه الخبرة وأحترمه جدا، لكن أيضا لدي فريق كبير ولاعبون مميزون وأعتقد أن الفريقين أمام تحدٍ كبير جدا وسنري اليوم ما يحدث في اللقاء، ستكون مباراة صعبة لكن علينا التركيز أكثر في اللقاء وفريقنا سيكون على قدر التحدي.

وتمنى تيجالي مهاجم الوحدة أن يسجل أكبر قدر من الأهداف وأن يزور مرمى النصر في المباراة لكنه بين أن المهم أن يفوز الفريق وأن يساعد في الوصول إلى هذا الهدف بغض النظر عمن يسجل في المباراة.

وأبدى تيجالي سعادته بالعودة إلى السعودية من جديد خاصة وأنها منحته الفرصة الأولى في المنطقة وأكد أن الفريق جاهز بدنياً وفنياً لتقديم المطلوب منه في هذه المباراة.

وقال: الوحدة فريق كبير والنصر واحد من أفضل الأندية في السعودية لذلك هذا تحدٍّ خاص، نعمل على تقديم مردود عالٍ يمثل خير بداية للموسم الجديد، علينا بذل الجهد لتحقيق الهدف المنشود.