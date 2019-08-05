الأولمبياد الخاص يشارك في البطولة الدولية لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه وفد منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى مدينة شيناي الهندية، للمشاركة في البطولة الدولية لكرة القدم التي ينظمها الأولمبياد الخاص في الهند تحت مظلة الأولمبياد الخاص لإقليم آسيا والمحيط الهادئ.

ويشارك من خلالها فريق كرة قدم السيدات في ثانية مشاركة دولية له بعد البطولة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر.

وتأتي هذه البطولة العالمية بمشاركة واسعة من 11 منتخباً للرجال والنساء، يمثلون 10 دول، ويشارك منتخبنا في خماسيات كرة القدم.

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وسيلعب منتخبنا ضمن المجموعة «ب» التي تضم إلى جانبه منتخبات بنجلاديش وإندونيسيا والفلبين، وتبدأ منافسات منتخبنا اليوم بمواجهة المنتخب الفلبيني.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحرص في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، على المشاركات الخارجية لمختلف المنتخبات الرياضية؛ لما لها من أهمية كبرى في تعزيز المستوى الرياضي وتنميته، لكن هناك مهارات أخرى نسعى إلى زرعها في نفوس اللاعبين واللاعبات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، وهي الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، من خلال الوجود في محيط مختلف يطّلع من خلاله الرياضيون على تجربة مختلفة، تسهم في تنمية مهاراتهم بشكل ملحوظ.

تمنياتنا ودعواتنا لمنتخب الإرادة بالتوفيق والسداد في هذه البطولة العالمية، وكلنا فخر بمشاركته التي نعتبرها أهم من أي فوز.