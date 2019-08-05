«دبي الرياضي» يسدل الستار على برنامج «انطلق» لتمكين الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس دبي الرياضي فعاليات برنامج «انطلق» لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، والذي أطلقه في إطار جهوده لتمكين أفراد المجتمع والمساهمة في تهيئة شباب الوطن للعمل الإداري، وإسهامهم في مسيرة التطوير بمختلف قطاعات المجتمع.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لأهداف المجلس في المجالين الرياضي والمجتمعي.

وأقيم حفل تكريم للمتدربين في الفترة الصيفية بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المجلس، وتم تسليمهم شهادات تقديرية.

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وأكد المشاركون في البرنامج أنهم اكتسبوا خبرة كبيرة خلال الفترة التدريبية، وفي بداية البرنامج تم إجراء اختبار للمشاركين لتقييم كفاءاتهم وتحديد نقاط القوة لتعزيزها، واكتشاف نقاط الضعف وتقويتها، كما تم تدوير الوظائف لجميع المشاركين، حيث قُسِّم المشاركون إلى مجموعات على عدد إدارات المجلس، تعمل كل مجموعة كل أسبوع في إدارة مختلفة.

وشمل البرنامج جلسات عصف ذهني وورش عمل مع عدد من المديرين والأخصائيين في المجلس، تم خلالها شرح كيفية إدارة العمل وتنظيم الفعاليات، والتواصل بين الإدارات وبين المؤسسات الأخرى. وشارك أعضاء البرنامج في تنظيم بطولة مجلس دبي الرياضي لأبناء موظفي المؤسسات الحكومية، وتولى أحد المشاركين إدارة البطولة. وفي ختام البرنامج استعرض كل مشارك تجربته في العمل بالمجلس، وأهم الخبرات التي اكتسبها من كل إدارة قام بالعمل فيها.

واستهدف البرنامج طلبة الجامعات والمدارس لضمهم للبرنامج، وتزويد الطلبة بالمهارات والمعلومات اللازمة لمواكبة التطورات في قطاع الرياضة، بهدف صقل مهاراتهم ومواهبهم على صعيد تنظيم الفعاليات الرياضية، وتأهيلهم للعمل في مختلف التخصصات.