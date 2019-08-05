شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط صيفي حافل في الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلقى الملتقى الصيفي بالحمرية بنسخته الخامسة والعشرين، اهتماماً كبيراً من مجلس إدارة نادي الحمرية في ظل الإقبال الكبير من المشاركين، الذين بلغ عددهم 500 مشارك ومشاركة وجرى توزيعهم في مجموعات يديرها جملة من المشرفين والمشرفات، ويزخر الملتقى بالعديد من البرامج والفعاليات التي تتنوع بين الرياضية والبحرية والتعليمية والترفيهية، وذلك في إطار فعاليات النشاط الصيفي المقام تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي في حكومة الشارقة، وبالتعاون مع بلدية مدينة الحمرية.
وتحرص اللجنة العليا المشرفة على الملتقى برئاسة ماجد سعيد المهيري، على التنويع في البرامج، لتشجيع المشاركين في الملتقى، واشتمل البرنامج على أنشطة التايكواندو والكاراتية واللياقة البدنية وكرة القدم والطائرة، وغيرها من الألعاب الجماعية والفردية.
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