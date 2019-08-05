ملعب زعبيل يستضيف مواجهة الاتحاد السعودي وذوب آهن

يستضيف ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل الرياضي في الثامنة من مساء اليوم المباراة المنتظرة بين فريقي اتحاد جدة السعودي وذوب آهن أصفهان، ضمن مواجهات الدور ال16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

أكمل اتحاد جدة جاهزيته للموسم الجديد والذي سيبدأ مشواره فيه بمباراة الليلة من خلال معسكره الذي يقيمه في دبي، وتحديدًا في ضيافة نادي الوصل وكان قد سبقه المعسكر الأول في مدينة مانشستر، تحت إشراف مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي تم الاستقرار على مواصلته في رأس الجهاز الفني، لماضيه المضيء مع الفريق، وكان آخره الموسم الماضي، عندما نجح في إنقاذ النمور من خطر الهبوط.

وتتجه النية داخل الجهاز الفني إلى استبعاد الثنائي جابر عيسى وهارون كمارا عن المباراة، بسبب الشك الذي يحوم حول قانونية مشاركة اللاعبين المواليد بالبطولة، كما خرج المهاجم عبد الرحمن الغامدي من حسابات المباراة، بعد أن عرضت إدارة النادي اللاعب للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيلعب التشيلي لويس خمينيز مع الاتحاد كلاعب آسيوي، لحصوله على الجنسية الفلسطينية، ومعه مواطنه فيلانويفا كصانع ألعاب والوافد الجديد الأرجنتيني فيكو والبرازيلي رومارينيو.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً رغم ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن عدداً كبيراً من مشجعي «الإمبراطور» أبدوا حماسهم وسارعوا إلى اقتناء تذاكر مباراة الليلة منذ وقت مبكر.

Advertisements

وعبر التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، عن حماسه لانطلاق الموسم الجديد، متمنياً أن ينعكس ذلك على أرض الملعب في مباراة اليوم أمام ذوب آهن الإيراني.

واعترف سييرا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قبل المباراة، بصعوبة عملية اختيار اللاعبين الأجانب المنضمين لقائمة الفريق الآسيوية، مؤكداً أنه اختار الأنسب.

وكان سييرا قد تعرض للهجوم منذ الإعلان عن اللاعبين الأربعة الأجانب في قائمة دوري أبطال آسيا.

وتمنى أن يظهر الفريق منسجماً خاصة بعد انضمام عناصر جديدة، مشيراً إلى أنه تعمد الحضور المبكر إلى دبي لإيجاد الانسجام اللازم بين اللاعبين واعتبر أن ضغط المباريات في مستهل الموسم الجديد، خاصة في الشهر الجاري، سيكون دافعاً للعناصر الجديدة بالفريق لإثبات قدراتهم.

من ناحية أخرى تبادل محمد العامري المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، وعبد الوهاب عابد المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، الدروع التذكارية التي تعبر عن العلاقة المميزة والتاريخية التي تجمع بين الناديين والتي تبلورت في لوحة موحدة كان عنوانها «الإمبراطور والعميد يجمعهما بيت واحد»، وكان ذلك في احتفالية مبسطة أقامها مجلس إدارة نادي الوصل في حضور كل من محمد الأميري عضو شركة الاستثمار، ومنصور آل درويش عضو مجلس الابتكار لنادي الوصل، وأحمد قطب عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد جدة.