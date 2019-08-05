فيصل خليل: العمر مجرد رقم وجاهز لخوض المهمة الصعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الحمرية أمس الأول تعاقده بشكل رسمي مع لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق فيصل خليل لمدة موسم واحد بعد سنوات طويلة من توقفه عن ممارسة كرة القدم.

وتقدم «الصقر» فيصل خليل بالشكر لإدارة الحمرية على الثقة وقال إنه سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم الإضافة مؤكداً على أنه ورغم ابتعاده الطويل عن اللعب مع الأندية إلا أنه لم ينقطع عن ممارسة كرة القدم وكان يشارك في المباريات الودية مع النجوم الدوليين والدورات الرمضانية كما أنه أخضع نفسه لبرنامج خاص للمحافظة على لياقته البدنية لهذا فإنه عندما عرض عليه نادي الحمرية أن يخضع للاختبارات لم يتردد في القبول بسبب رغبته في العودة إلى الملاعب وثقته في نفسه وأشار إلى أنه يمتلك العزيمة والإصرار لإثبات أنه لا يزال قادراً على العطاء وأن العمر مجرد رقم طالما أن اللياقة البدنية متوفرة.

وأضاف فيصل: العمر مجرد رقم ولا يعني شيئاً إذا كان الشخص مهتماً بصحته ولياقته البدنية، وأعتقد أنه لن يقف عائقاً أمامي، مهمتي لن تكون سهلة لأن دوري الأولى ورغم اختلافه عن دوري الخليج العربي إلا أنه ليس سهلا وتوجد به الكثير من الأندية القوية ولكنني سأعمل مع زملائي في الفريق على تجاوز الصعوبات وتحقيق طموحات النادي وأهدافه والتي يُعد أبرزها الصعود إلى دوري الخليج العربي وهو أمر قابل للحدوث فقد وقفتُ بنفسي على إمكانيات الفريق وتفاجأت بأنه يضم شباباً جيدين ولاعبين كباراً على أعلى مستوى ومع الاجتهاد والعمل الدؤوب يمكننا أن نحقق الهدف ونسعد جماهير الحمرية.

Advertisements

ورحب جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة الحمرية باللاعب معرباً عن سعادته بعودته من جديد إلى الملاعب الخضراء وانضمامه للعنابي قائلاً: «فيصل خليل نجم كبير ولاعب غني عن التعريف ونحن سعداء بانضمامه للفريق ونثق تماماً في أنه سيقدم الإضافة وسيكون عاملاً مساعداً للفريق رغم توقفه عن اللعب لفترة طويلة وثقتنا في اللاعب تنبع من معرفتنا بإمكانياته وقدراته وتنبع أيضاً من ثقتنا في المدرب الذي طالب بالتعاقد معه بعد أن وقف على جاهزيته الفنية والبدنية».

وأضاف: «نحيي في اللاعب المخضرم عدم ممانعته في خوض الاختبارات رغم اسمه اللامع ونؤكد أن التعاقد معه وإضافة إلى البُعد الاحترافي يأخذ بُعداً عاطفياً فما لا يعلمه الكثيرون هو أن بداية فيصل خليل كانت في المراحل السنية لنادي الحمرية وهذا يعني أنه عاد إلى بيته الذي شهد انطلاقته الكروية».

وأشاد مدرب الفريق غازي الغرايري بإدارة النادي وتعاملها الاحترافي بإسناد الأمور الفنية كلها بما فيها اختيارات اللاعبين للجهاز الفني مشيراً إلى أن الإدارة طلبت منه أن يقف على مستوى اللاعب ومدى جاهزيته وقد تم بالفعل إخضاعه للاختبارات من خلال العديد من التدريبات وأثبت اللاعب وجوده وأظهر قدراته ليذهب القرار في اتجاه التعاقد معه للاستفادة من إمكاناته الفنية وخبراته الكبيرة في الملاعب، مؤكداً أن هذا القرار قرار فني ولا توجد فيه أي مجاملة لأنه كمدرب لا يجامل في الأمور الفنية.

وتحدث المدرب التونسي عن تعاقدات الفريق بشكل عام قائلا: تعاقدات النادي كانت موجهة بشكل معين فقد حرصنا على التعاقد مع لاعبين يستطيعون التأقلم بسرعة مع الفريق ومع أجواء البطولة لهذا وقع اختيارنا على لاعبين يعرفون الكرة الإماراتية جيداً مثل لوان وجلمار اللذين كانا يلعبان في فريق حتا وإضافة إلى ذلك فإن ثنائية لوان وجلمار ومعرفتهما لطريقة لعب بعضهما بعضاً ستوفر على الفريق الزمن الذي يستغرقه اللاعبون الجدد في سبيل الوصول إلى الانسجام والتناغم وهذه الثنائية موجودة في الدفاع أيضاً بوجود علي ربيع ومحمد المعيني واللذين سبق أن لعبا سوياً في نادي العروبة، وإضافة إلى الأجانب تعاقدنا مع عناصر جيدة وتمتلك خبرة من فئة المقيمين ومواليد الدولة.