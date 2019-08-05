«أبيض الصالات» يستعد للتصفيات الآسيوية بست مباريات ودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكد عبدالله حسن الدرمكي، مدير منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات، أن الترتيبات الخاصة بإعداد وتجهيز «الأبيض» للتصفيات الآسيوية، التي سوف تستضيفها البحرين اعتباراً من 16 أكتوبر المقبل، قد بدأت مبكراً، وسيكون برنامج الإعداد بضربة البداية بالتجمع الداخلي المقرر له مطلع سبتمبر المقبل، وسيخوض خلاله المنتخب ستة مباريات ودية مع منتخب تركمانستان، الذي سيحل ضيفاً على منتخبنا يومي 11و12 سبتمبر المقبل، وتم الاتفاق مبدئياً مع منتخبي طاجيكستان وقيرغيزستان للعب ودياً مع الأبيض أيام 25 و26 و28 و29 سبتمبر المقبل، ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي ومساعده البرازيلي رامون تياجو، برنامج الإعداد الذي يتضمن معسكراً خارجياً مغلقاً اعتباراً من يوم 16 سبتمبر وإلى حين موعد بداية البطولة.

وحرص عبدالله حسن الدرمكي، مدير المنتخب على توجيه الشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، متمنياً أن يكون عند حسن الظن بعد أن تم تجديد الثقة فيه من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني، وسعيد العاجل، عضو اللجنة ومشرف المنتخبات الوطنية، وأكد الدرمكي، أن عبدالرؤوف عمر، سيكون المدرب الأول، ورامون تياجو، مدرب اتحاد كلباء مساعداً له بناء على التطور والطفرة التي أحدثها الأخير مع فريق اتحاد كلباء خلال إشرافه عليه في الموسم الماضي.