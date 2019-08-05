شكرا لقرائتكم خبر عن تألق خيول توماس في سباق الوثبة بلينجفيلد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت خيول المالك والمدرب دي توماس وحققت المركزين الأول والثاني في فعاليات أولى جولات سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز التي أقيمت أمس الأول بمضمار لينجفيلد بارك على الساحة البريطانية.
ويأتي إقامة السباق تماشياً مع إستراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».
ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 4 آلاف جنيه إسترليني، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 55، وتشارك فيه 13 خيلاً.
وانتزع «كالماي» لدي توماس وبقيادة شارلي برايس اللقب بفارق طول عن رفيق اسطبله «كورك» بقيادة راشيل كلنر، فيما جاء ثالثاً «كونكور» لجنيفر اوين وباشراف جيمس اوين وبقيادة اليكس شادويك، وسجل البطل 2:23:27 دقيقة.
وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والعالمي ويستضيف مضمار أبوظبي 15 سباقاً، فيما يستضيف مضمار العين 11 سباقاً.
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