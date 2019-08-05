شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعادل مع أوجسبورج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الظفرة تحضيراته بمعسكره الذي يقيمه حالياً في ألمانيا استعداداً لخوض الموسم الجديد، وتعادل أمس الأول أمام أوجسبورج الألماني بهدف لكل فريق، في المواجهة الودية الثالثة، ليقترب من ختام معسكره الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ويتخلله خوض مباراة كبروفة أخيرة.
يذكر أن الظفرة لعب مباراتين وديتين، تعادل أمام عجمان بهدف لكل منهما، وفاز على إف سي بيرجسون بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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