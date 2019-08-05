شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري كبير في بطولة لبنان السابعة لجمال الخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

خطفت الفرس «أمينة» من نسل «خميس روضان» والعائدة لهشام الخليل، الأضواء بتسجيلها أعلى علامة وبلغت 92.3 نقطة، في المنافسات التأهيلية في افتتاح النسخة السابعة من بطولة لبنان المحلية لجمال الخيول، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس الأول وتقام على مدى يومين في بلدة رياق البقاعية- بمدرسة القديسة حنة الآباء البيض بالعاصمة اللبنانية بيروت، ، وكانت من أهم سمات اليوم الافتتاحي للبطولة الحضور الجماهيري الكبير.

شهد حفل الافتتاح وتوج الفائزين عاصم عراجي، رئيس لجنة الصحة النيابية في البرلمان ومريم السكاف، والأب جوني ابو زغيب، رئيس مدرسة القديسة حنة، والأب جوزيف معلوف، ممثل المطران انطونيوس الصوري، وعلي صبري حمادة.

وتوج الفائزين أيضاً القاضي عماد الأثاث، وشفيق الموسوي، رئيس اللجنة المنظمة رئيس جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان، والمالك والمربي المعروف محمد العريبي، وهاشم الموسوي، وفؤاد طالب أمين السر العام للجمعية.

كما شهد البطولة، جمهور كبير من مربي الخيول العربية والمهتمين برياضة جمال الخيل العربي، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية.

وتقام البطولة بإشراف جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان، والمعتمدة من الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، وشارك فيها حكام دوليون من بلجيكا وروسيا وسوريا ومصر.

ويشارك في البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية قوامها 60 جواد، تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان. وأسفرت نتائج اليوم الأول في المنافسات التأهلية للبطولات في فئة المهرات (الأفلاء) بعمر سنة واحدة، عن فوز «راما الحشيمي» لمحمد الحشيمي بالمركز الأول؛ وحلت في المركز الثاني «ياسمين فرحات» للسمير فرحات.

وفي بطولة المهرات بعمر سنتين وبعد تنافس مثير، انتزعت المركز الأول «وردة السلطان» لعمر النعيمي، فيما حلت في المركز الثاني «مرجانة» لهشام الخليل، وفي المركز الثالث «ريشانة» لهشام عراجي.

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وفي منافسات فئة المهرات لعمر ثلاث سنوات، فازت بالمركز الأول «اميليا» لخالد الشحيمي، وحلت في المركز الثاني «اللبنانية» لبلال عراجي، وفي المركز الثالث «سمارة العباسي».

وفي بطولة الأمهار بعمر سنة واحدة فاز بالمركز الأول «زين سلطان» لمربط السلطان، ونال المركز الثاني «صدام» لحسين الشحيمي، فيما حل في المركز الثالث «سلطان» لأحمد حشيمي.

وفي بطولة الأمهار بعمر سنتين نال المركز الأول، «تاج ام اس لعدنان مظلوم، فيما حل في المركز الثاني «زين» لأحمد قزعون، وفي المركز الثالث «كنان» لمحمد الحشيمي.

وفي منافسات فئة الأمهار لعمر ثلاث سنوات، سيطر على المركز الأول «فينتو» لياسر دحروج، وحل في المركز الثاني «أشقر لبنان» لهشام عراجي وفي المركز الثالث «رنان» لحبيب ايوب.

وفي بطولة الأفراس الفئة السابعة توجت بالمركز الأول «لين الأمين» لمحمد الأمين، وحلت في المركز الثاني «صوفيا بنت سالار» لطارق ابو عثمان فيما جاءت في المركز الثالث «وفاء» لياسر دحروج.

وفي بطولة الأفراس الفئة الثامنة نالت المركز الأول «امينة» لهشام الخليل، وحلت في المركز الثاني «لاس فيغاس» لياسر دحروج، فيما جاءت في المركز الثالث «تي ام ليرا».

وفي بطولة «الافحل» من عمر أربع سنوات وخمس سنوات نال المركز الأول «قيصر السلطان» لعبدالقادر ضرغام، وحل ثانياً «تي ام وينشستر» لياسر دحروج، وحل في المركز الثالث «شهريار» لقوي الأمن الداخلي.

وتشهد منافسات اليوم الثاني من البطولة، منافسات «الافحل» للفئات: 11 و12، ومنافسات البطولات، وتوزيع الميداليات للفائزين.