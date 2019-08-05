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الدوري المصري ينطلق 19 سبتمبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

أعلن اتحاد الكرة المصري انطلاق الدوري الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك يوم 18 من الشهر نفسه، وينتهي الدوري الجديد في الأسبوع الأول من يونيو 2020، ولن يشهد الموسم الجديد تطبيق تقنية الفيديو الخاصة بالحكام لارتفاع التكلفة.

هذا ويصل القاهرة اليوم وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يضم مديري إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة الفساد، لمعاينة مشروع الهدف بجانب مناقشة وضع اتحاد الكرة بعد استقالة المجلس السابق على خلفية خروج المنتخب من دور ال16 لأمم إفريقيا 2019، لحسم طلب اتحاد الكرة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد بالتنسيق مع ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد.

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