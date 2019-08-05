«أبوظبي 35» بطل الزمن في مونديال زوارق الفورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي الزمن الأسرع في منافسات سباق أفضل زمن مساء أمس الأول والذي يقام ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والمقامة حالياً في مدينة تونسبرج النرويجية، وذلك بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 37.97 ثانية، وهو نفس الرقم الذي حققه صاحب المركز الثاني النرويجي توبايس مونتي كايس، ولكن جاء الفارق لمصلحة القمزي الصاعد بجزء من الثانية، في واحد من أجمل سباقات الموسم في منافسات الزمن وأكثرها إثارة ومتعة، وحل في المركز الثالث زورق الألماني ستيفان هاجز، محققا زمناً قدره 38.44 ثانية، وجاء زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير في المركز السابع من السرعة بعد أن حقق زمنا قدره 39.40 ثانية.

وكانت تصفيات السرعة بدأت بتقسيمها إلى 3 أجزاء في التصفية الأولى حيث تأهلت زوارقنا مع 15 زورقاً للتصفية الثانية، وجاءت التصفية الثانية كي تتأهل زوارق أبوظبي إلى التصفية الثالثة والحاسمة، والتي سجل خلالها زورق أبوظبي 35 الرقم المميز بعد تحد قوي مع زورق صاحب الأرض توبايس، وبتلك النتيجة يستمر الفريق الإماراتي في الحفاظ على الآمال القوية بأن ينهي الجولة الثانية من البطولة لمصلحته، ويستمر في صدارة الترتيب العام خاصة وأن «أبوظبي 35» هو المتصدر حالياً برصيد 20 نقطة قبل هذه الجولة.