ابن مشعل يحفز الأهلي لتجاوز الهلال في الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وعد الأمير منصور بن مشعل المشرف على كرة القدم في أهلي جدة بمكافآت مجزية للاعبي الفريق الأول إذا استطاع التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وتنتظر الأهلي مواجهة صعبة أمام مواطنه الهلال مساء غد الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة بجدة قبل لقائهم مجدداً في 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود ضمن ثمن النهائي. وأقام ابن مشعل مأدبة عشاء للعناصر بعد انتهاء تدريب السبت وأعلن عن المكافآت المرصودة مشدداً على أهمية الانتصار.

إلى ذلك لاتزال مشاركة مهاجم الرأس الأخضر جانيني قيد الاحتمالات بعد تعرضه لشد عضلي في معسكر الفريق بالنمسا. وفي الهلال أعطى الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمحور عبدالله عطيف للمشاركة في ذات المباراة بيد أن الظهير الأيمن محمد البريك تعرض لإصابة على مستوى الركبة قد تبعده عن تشكيلة الروماني رزافان.