نادي دبي لأصحاب الهمم يختتم النشاط الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي دبي لأصحاب الهمم «النشاط الصيفي» الذي نظمه بإقامة حفل ختام تصدره أوبريت عنوانه الوطن بين الماضي العريق واستشراف المستقبل العظيم الذي تم إعداده وتنفيذه بالكامل مع قبل الطلاب أصحاب الهمم بإشراف النادي.

وسعى الطلاب المشاركون في النشاط الصيفي من أصحاب الهمم لتقديم عمل مبسط يستعرضون فيه مواهبهم وقدراتهم لتتحول المسرحية إلى أوبريت أنيق حظي بتفاعل الحضور لما قدمه من لوحة خلابة جمعت بين الماضي لدولة الإمارات وترقب المستقبل للصعود إلى الفضاء وبينهما الكوادر التي تقوم ببناء الوطن من القوات المسلحة وبقية السواعد المخلصة وتخللته مقولات بفيديو وصوت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

حضر الحفل ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ومحمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس مجلس الإدارة وحسن المزروعي عضو مجلس الإدارة وفوزية البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي وعدد من المديرين في النادي وممثلي الجهات الداعمة للحدث.

وتم في الحفل استعراض فعاليات النشاط الصيفي الذي شهد مشاركة أكثر من 200 من أصحاب الهمم من الجنسين ممن نالوا الفرصة للاستفادة والمشاركة في البرامج المتنوعة التي قدمها النادي لهم مجاناً واشتمل على دورات وورش عمل في مختلف التخصصات الرياضية والثقافية والمجتمعية والمهارات الحرفية إلى جانب الزيارات الترفيهية خارج مقر النادي والمنافسات التشجيعية التي أضفت أجواء البهجة على المشاركين أسبوعياً فيما تم تكريم المتطوعين والجهات الداعمة والمشاركة في الحدث.