شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات ل «مظلات الإمارات» في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الإنجاز الرائع الذي حققه منتخب الإمارات خلال مشاركته في مونديال روسيا للقفز بالمظلات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.
وأعرب نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا للعام الثاني على التوالي في هذه التظاهرة العالمية التي تحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم.
ووجه النيادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على رعايته ودعمه الكبيرين لأسرة المظلات مؤكدا أن هذه الانتصارات ما كانت لتتحقق لولا دعم سموه اللامحدود لرياضيي المظلات.
وحقق أبطالنا كفريق ست ميداليات، وتألق الفريق في منافسات الفردي وضم الفريق عبدالباري قبيسي وفهد الهرمودي وايفان، فيما حقق عبدالباري قبيسي ذهبيتي الترتيب العام والقفز الحر وفضية المسافة وبرونزية السرعة.
وقال القبيسي: إن المنافسات كانت قوية وإن البطولة العالمية حظيت بمشاركة كبيرة من أبرز نجوم اللعبة الذين قدموا مستويات مميزة، متمنياً أن يحقق الفريق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة.
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