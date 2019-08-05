الأميركية بيغولا تتوج بلقبها الأول

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توجت الأميركية جيسيكا بيغولا، البالغة من العمر 25 عاما، بلقبها الاحترافي الأول بعد تغلبها الأحد بسهولة على الإيطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-2 في المباراة النهائية لدورة واشنطن.

واحتاجت بيغولا التي كانت تخوض مباراتها النهائية الثانية فقط، بعد دورة كيبيك عام 2018 حين خسرت أمام الفرنسية بولين بارمونتييه، الى ساعة فقط لكي تتفوق على جورجي في أول مواجهة بين اللاعبتين على صعيد دورات رابطة المحترفات والرابعة بالمجمل (التقت اللاعبتان سابقا في دورات الاتحاد الدولي وفازت بيغولا مرتين عامي 2011 و2012 وجورجي مرة عام 2011).

وكانت جورجي (27 عاما) تمني النفس بأن تضيف لقبا ثالثا الى مسيرتها في مباراتها النهائية السابعة، إلا أنها لم تتمكن مجاراة ابنة مالك فريق بافالو بيلز المشارك في دوري كرة القدم الأميركية.