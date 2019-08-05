تصريحات الأحد..صبري يكشف حديثه لصلاح عن مورينيو.. وعاشور يتحدث عن مركزه المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 4 أغسطس 2019.

شوقي غريب: الجماهير المصرية لن تتحمل صدمة أخرى بعد اخفاق المنتخب الأول

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الجماهير المصرية لن تتحمل صدمة أخرى بعد خروج منتخب مصر الأول من أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد بنين.

إمام عاشور يتحدث عن مركزه المفضل في الملعب.. ومثله الأعلى

أعرب إمام عاشور، المنضم حديثا لصفوف الزمالك، عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه حلمه تحقق بالتعاقد مع الزمالك وسيعمل جاهدا لإسعاد الجماهير.

رينار يتحدث عن مهتمته وأهدافه بعد تولي تدريب منتخب السعودية

صرح هيرفي رينار المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، أن مهمته خلال فترة عمله هي اكتشاف أبرز اللاعبين، فيما أكد أن أحد أهدافه التأهل لكأس العالم 2022.

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أبوتريكة: بداية صلاح للموسم جيدة.. وينقصه التركيز وعدم التسرع

علق محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته لبطولة الدرع الخيرية.

رئيس الزمالك: صفقات الأهلي عُرضت عليّ ورفضتها

أكد رئيس نادي الزمالك أن الصفقات التي أبرمها الأهلي هذا الصيف بضم محمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي "أفشة" من بيراميدز عُرضت عليه قبل إتمامها رسميا لصالح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

عبدالستار صبري يكشف حديثه لصلاح عن مورينيو قبل انتقاله لتشيلسي

كشف عبدالستار صبري أحد نجوم كرة القدم المصرية السابقين، والذي سبق ولعب لصفوف بنفيكا البرتغالي وباوك اليوناني، حديثه مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في 2014 وقت كان الفرعون المصري يستعد للانتقال لتشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو.

عبدالستار صبري: لاعب الزمالك طريقته تُشبه "روبيرتو كارلوس"

أشاد عبدالستار صبري أحد نجوم كرة القدم المصرية سابقا، والذي لعب لصفوف بنفيكا البرتغالي وباوك اليوناني، بإمكانيات عبدالله جمعة المدافع الأيسر لنادي الزمالك.