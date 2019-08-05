إمام عاشور يتحدث عن مركزه المفضل في الملعب.. ومثله الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب إمام عاشور، المنضم حديثا لصفوف الزمالك، عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه حلمه تحقق بالتعاقد مع الزمالك وسيعمل جاهدا لإسعاد الجماهير.

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، انهاء إجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود

وتواجد عاشور في مقر نادي الزمالك لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء ليكون الصفقة رقم 11 للفريق الأبيض.

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وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور" كان حلمي من زمان اللعب في صفوف الزمالك، وجميع أفراد عائلتي تنتمي للفريق الأبيض وكنت حريص على متابعة مباريات الفريق منذ صغري.

وأضاف:" بعد تعاقدي مع الزمالك اشكر كل من إدارة غزل المحلة وحرس الحدود، على وقوفهم خلفي حتى وصولي لهذه المرحلة".

وتابع:" أجيد اللعب في ثلاث مراكز بالملعب، الوسط المهاجم والجناح أو اللعب في الهجوم، وكنت أتمنى مزاملة محمد إبراهيم في الملعب".

وأتم لاعب الزمالك الجديد تصريحاته:" مثلي الأعلى هو محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق والذي انتقل مؤخرا لفريق مصر المقاصة".