شوقي غريب: الجماهير المصرية لن تتحمل صدمة أخرى بعد اخفاق المنتخب الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن الجماهير المصرية لن تتحمل صدمة أخرى بعد خروج منتخب مصر الأول من أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد بنين.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون سبورت، إن بطولة أفريقيا تحت 23 عام ستكون صعبة للغاية، خاصة وأن غالبية المنتخبات التي ستشارك خلالها تملك العديد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وتستضيف مصر بطولة أفريقيا تحت 23 عام في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وأضاف، أنه حصل على وعد من رئيس هيئة استاد القاهرة، بأن يحتضن الملعب الدولي لمباراة الافتتاح لمنتخب مصر.

وأوضح، أن الجيل الحالي لمنتخب مصر الأوليمبي سيكون بعد ذلك هو عصب المنتخب الأول، وسينافس قريبا مع باقي لاعبي المنتخب الأول للصعود لكأس العالم 2022.

وانتقل للحديث عن أزمة حراسة المرمى، في ظل عدم مشاركة لاعبي المنتخب الأوليمبي بشكل أساسي مع فرقهم، لافتا أن قبل ذلك كان المشاركات أكثر أما الآن فهناك أزمة نحاول ايجاد حلا لها.

وأتم:" بعد انتقال عمر صلاح إلى سموحة، ومحمد صبحي إلى الزمالك قادما من بتروجيت، نتمنى أن يكون لهم دور رئيس مع فرقهم لكي يكونا جاهزين بشكل جيد للمنافسة على حراسة عرين منتخب مصر الأوليمبي".