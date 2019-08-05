أهداف الأحد.. مانشستر سيتي يتخطى ليفربول..وبرشلونة يهزم آرسنال بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم السبت 4 أغسطس. الدرع الخيرية أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول السوبر البرتغالي أهداف مباراة بنفيكا وسبورتينج لشبونة Advertisements كأس جامبر أهداف مباراة برشلونة وآرسنال الكأس الدولية للأبطال أهداف مباراة توتنهام وإنتر

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