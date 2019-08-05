سيراميكا يواجه نجران السعودي وديا

يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق نجران السعودي وديًا مساء غد الاثنين على ملعب أحد فنادق مدينة 6 اكتوبر وكان فريق سيراميكا قد دخل معسكرا مغلقا لمدة اسبوعين بالإسماعيلية، لعب خلاله ثلاث مباريات ودية، انتهتجميعها بالتعادل، بالتعادل، الأولى بالتعادل أمام فريق كهرباء الإسماعيلية2-2، والثانية بالتعادل ايضا أمام فريق الباطن السعودي1-1 ، الثالثة بالتعادل السلبي أمام منتخب السودان الأوليمبي .

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