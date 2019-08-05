ديدا يعود لناديه السابق ميلان

عاد الحارس البرازيلي ديدا مجددًا لميلان الإيطالي، عبر بوابة التدريب. وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، بأن ديدا، سيتولى منصب مدرب حراس المرمى في فريق ميلان للشباب تحت 17 عامًا. مدرب حراس المرمى في فريق ميلان للشباب تحت 17 عامًا. وعمل ديدا بضعة أشهر مدربًا لحراس بيراميدز المصري في العام الماضي. وحقق ديدا خلال مسيرته العديد من البطولات الكبرى، مثل كأس العالم ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

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