يبدأ الفريق المقاولون العرب، بقيادة المدير الفني لعماد النحاس، معسكره المغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليومالأحد، في مقر النادي بالجبل الأخضر.
وأدى لاعبي المقاولون تدريباتهم على فترتين الصباحية والمسائية داخل المعسكر ضمن استعدادات للموسم الجديد.
وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في الدوري العام، في المركز الخامس برصيد 48 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يدخل في معسكر مغلق لمدة 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.