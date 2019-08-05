المقاولون يدخل في معسكر مغلق لمدة 3 أيام

يبدأ الفريق المقاولون العرب، بقيادة المدير الفني لعماد النحاس، معسكره المغلق لمدة 3 أيام، تبدأ من اليوم

الأحد، في مقر النادي بالجبل الأخضر.وأدى لاعبي المقاولون تدريباتهم على فترتين الصباحية والمسائية داخل المعسكر ضمن استعدادات للموسم الجديد.وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في الدوري العام، في المركز الخامس برصيد 48 نقطة .