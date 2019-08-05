اتحاد طنجة يخسر امام اهلي بوعريج الجزائري وديًا

خسر اتحاد طنجة المغربي وديا أمام أهلي برج بوعريريج الجزائري بهدف نظيف في تركيا حيث يقيم الفريق الطنجي معسكرا مغلقا هناك والذى ينتهى في 10 اغسطس الحالي. معسكرا مغلقا هناك والذى ينتهى في 10 اغسطس الحالي. وهذه هي البروفة الأولى لاتحاد طنجة في معسكره حيث يستعد لمواجهة الرفاع البحريني يوم 18 من الشهر الجاري في البطولة العربية للأندية.

ويواجه اتحاد طنجة غدا الاثنين نادي الشحانية القطري.

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