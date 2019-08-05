وزارة الشباب تطلق ثاني معسكرات برنامج دعم 1100 مبادرة شبابية "ايدك معانا"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المعسكر الثاني ببرنامج دعم المبادرات الشبابية"ايدك معانا"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من (4-8) اغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط".
يعد برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية، ويبلغ قيمةالدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج حوالي ١١٠٠ مبادرة على مستوى الجمهورية.
ويعد معسكر بورسعيد، هو المعسكر الثاني بالبرنامج من اصل خمس معسكرات، بدات بمعسكر القاهرة بالفترة من (21-24) يوليو الماضِي، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية،الشرقية".
ويقام المعسكر الثالث بمركز التعليم المدني بالفيوم في الفترة من (22- 25) أغسطس لمبادرات محافظات" الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال سيناء، أسيوط"، بينما يقام المعسكر الرابع بالمدينة الشبابية بالأقصر في الفترة من (1- 5) سبتمبر المقبل لمبادرات محافظات "الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، قنا، وسوهاج"، فيما يقام المعسكر الخامس بالمدينة الشبابية بالإسكندرية في الفترة من (8- 11) سبتمبر لمبادرات محافظات" الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية".
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