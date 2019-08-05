طلائع الجيش يجدد تعاقده مع لاعب الفريق

نجح نادي طلائع الجيش في تمديد تعاقده مع علي الفيل مدافع الفريق لمدة ثلاث مواسم مقبلة ومدد الاعب تعاقد في وجود حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للفريق . العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للفريق . ويعسكر الفريق معسكر غلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد فى الوقت الحالى ، بعدما تعاقد مجلس الإدارة مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

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