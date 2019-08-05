الزمالك ينهي تعاقده مع أمام عاشور ويوقع لمدة 5 سنوات

نجح نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع الجناح إمام عاشور قادما من غزل المحلة لمدة 5 سنوات. 5 سنوات. وحصل الزمالك على استغناء عاشور، لتكون الصفقة رقم 11 للقلعة البيضاء. البيضاء. وكان الزمالك توصل لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى النادي العسكري التى كانت ستنتهى بنهاية الموسم المقبل (2019-2020).

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