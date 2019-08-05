شاهد..برشلونة يتوج بكأس جوان جامبر الدولية بعد الغوز على أرسنال

توج فريق برشلونة الإسباني، ببطولة كأس جوان جامبر الودية، بعد الفوز على نظيره فريق آرسنال الإنجليزي، الأحد، بهدفين مقابل هدف، على ملعب كامب نو، معقل البلوجرانا.

أفتتح بيير إيمريك أوباميانج الهدف الأول للجانزر في الدقيقة 36، قبل أن يعادل النتجية مايتلاند نليز مدافع

الأرسنال ويسجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69، قبل أن يسجل لويس سواريز مهاجم البرسا هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي، 90+1.

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ويعتبر الفريق الكتالوني هو أكثر الفرق فوزاً ببطولة بإجمالي 41 مرة، منذ بدايتها في عام 1966، فهى بطولة ودية تقام بداية كل موسم وينظمها فريق البلوجرانا على شرف مؤسس النادي خوان هانز جامبر.

وفاز الفريق الإسباني بهذه البطولة آخر مرة العام الماضي، بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثية نظيفة.