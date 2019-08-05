الكويت تحقق فوزاً صعباً أمام السعودية

اقتنص الأزرق الكويتي فوزًا صعبًا على حساب الأخضر السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا.

أهداف المباراة سجلها للكويت حسين الموسوي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وفيصل عجب في الدقيقة 66، فيما سجل للأخضر السعودي ربيع سفياني 13.

وصعد الأزرق إلى صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين، فيما تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث، وفي المركز الرابع حل النشاما من دون نقاط أو أهداف.

ونجح المنتخب الكويتي العودة إلى المباراة، بعد تفوق سعودي حققه الأخضر في الشوط الأول، لاسيما في الربع ساعة الأولى التي شهدت هدفا مبكرا في الدقيقة 13، بفضل تمريرة من عبدالكريم القحطاني ترجمها بنجاح ربيع سفياني في شباك سليمان عبدالغفور.

وفرط الأخضر في فرص من شأنها أن تعزز من تقدمه، وهو ما استغله الأزرق في الدقيقة 23، بعد جملة منظمة هي الوحيدة في الشوط المباراة الأول، أثمرت عن ركلة جزاء، ترجمها حسين الموسوي في شباك إبراهيم الملائكة.

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ولاحت للمنتخب السعودي أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، إلا أن اللاعبين تسابقوا في إهدار الفرص لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني استعاد منتخب الكويت توازنه، لاسيما بدخول فيصل عجب بديلا لحسين الموسوي بداعي الإصابة، في المقابل تراجع المردود البدني للمنتخب السعودي.

واستطاع البديل عجب في تسجيل هدف الحسم في الدقيقة 66، عبر انطلاقة ناجحة من الجهة اليسرى والتسديد بقوة في شباك الملائكة.

وحاول الأخضر العودة إلى اللقاء، إلا خبرة الأزرق حالت دون ذلك، لتتنهي المباراة بفوز الكويت بهدفين مقابل هدف.

المصدر: موقع كورة

