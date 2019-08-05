سواريز يرجح كفة برشلونة على آرسنال في كأس خوان جامبر

توج برشلونة بلقب كأس خوان جامبر الودية، على حساب آرسنال بالانتصار بنتيجة (2-1) مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت في ملعب "كامب نو".



وسجل لآرسنال أوباميانج في الدقيقة 37، بينما أحرز لبرشلونة نايلز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، وكان هدف الانتصار للويس سواريز في الدقيقة 91.



واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على طريقة لعب (4-3-3) بوجود الحارس نيتو، أمامه الرباعي سيميدو، بيكيه، أومتيتي، وألبا، وفي الوسط دي يونج، ريكي بويج، وراكيتيتش، وثلاثي هجومي جريزمان، ديمبلي، وكارليس بيريز.



وعلى الجانب الآخر، لجأ أوناي إيمري إلى طريقة لعب (4-2-3-1)، بوجود لينو في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ناتشو مونريال، سوكراتيس، تشامبرز، ونايلز، وفي الوسط تشاكا، ويلوك، مخيتريان، أوزيل، نيلسون، وأوباميانج مهاجم وحيد.



بدأت المباراة بنسق متوسط من الفريقين دون أي تهديدات خطرة على المرمى، وسط تفوق نسبي لبرشلونة في الاستحواذ والسيطرة على الكرة.



أول تسديدة خطرة كانت من عثمان ديمبلي في الدقيقة 21، واصطدمت بدفاع آرسنال، وتحولت إلى ركلة ركنية، وكاد ريكي بويج أن يُسجل الهدف الأول بتسديدة قوية لكن تصدى لها الحارس لينو في الدقيقة 25.



ونجح الجابوني بيير إيمريك أوباميانج في تسجيل الهدف الأول لآرسنال، حيث استقبل تمريرة سحرية من مسعود أوزيل وسدد على أقصى يسار الحارس نيتو، ليمنح الجانرز التقدم في الدقيقة 37.



وحاول برشلونة العودة في النتيجة، وبالفعل سجل أنطوان جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 42، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.



ولم تسنح للبارسا أي فرصة خطرة أخرى لتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، والذي حسمه الجانرز لصالحهم قبل صافرة الحكم.



ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي الدفع بالعديد من البدلاء وأشرك سيرجي روبيرتو، رافينيا، لينجليت، بوسكيتس، تير شتيجن، توديبو، لويس سواريز، ميراندا، وموسى واجي بدلا من ريكي بويج، كارليس بيريز، بيكيه، دي يونج، نيتو، أومتيتي، ديمبلي، سيميدو، وألبا.



وظهرت حدة البارسا مع بداية الشوط الثاني، في محاولة للعودة في النتيجة، وبدت الفاعلية الهجومية بتسديدات من ديمبلي وجريزمان على مرمى المدفعجية.



وكانت أولى محاولات آرسنال من سياد كولاسيناك، الذي أرسل تسديدة قوية في الدقيقة 67، اصطدمت بدفاع برشلونة وتحولت إلى ركنية.



ومن خطأ كارثي لنايلز، مرر الكرة لحظة خروج الحارس لينو، لتدخل إلى الشباك بنيران صديقة، ويعود برشلونة في النتيجة في الدقيقة 69.



وكاد لويس سواريز أن يُسجل هدف التقدم لبرشلونة، حيث انطلق على الجبهة اليسرى وراوغ دفاعات آرسنال، وسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك من الخارج في الدقيقة 73.



وحاول تشاكا تسجيل الهدف الثاني لآرسنال، في الدقيقة 79، حيث سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس تير شتيجن.



واقتنص لويس سواريز هدف الفوز القاتل لبرشلونة في الدقيقة 91، حيث استقبل تمريرة سحرية من سيرجي روبيرتو في العمق، ليستغلها مسجلا الهدف الثاني للبارسا، ليمنح فريقه الانتصار.



المصدر: موقع كورة