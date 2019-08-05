رياضة | انتهاء أزمة سواريز وجريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء أزمة سواريز وجريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة برشلونة وآرسنال في كأس جوان غامبر اليوم الأحد، عودة المياه لمجاريها بين الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان بعد توتر علاقتهما في الفترة الأخيرة.

وكانت بعض القنوات الإسبانية قد شهدت لقطات من تدريبات برشلونة يظهر من خلالها ابتعاد الثنائي عن بعضهم البعض وخلال إحدى التمارين وجه جريزمان حديث لسواريز "المستر يقول لك اذهب للجهة الأخرى" في إشارةً إلى تعليمات فالفيردي.

وكان نادي برشلونة قد حصد كأس جوان غامبر عقب الفوز الصعب على آرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما بملعب كامب نو.

وتعاقد مسؤولو نادي برشلونة مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.