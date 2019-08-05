رياضة | أهم أخبار برشلونة.. ميسي يمنح البارسا صفقة القرن.. وأزمة كبرى مع الوافد الجديد وقرار ناري بشأن "المنبوذ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة.. ميسي يمنح البارسا صفقة القرن.. وأزمة كبرى مع الوافد الجديد وقرار ناري بشأن "المنبوذ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي برشلونة اليوم الأحد صفقة جديدة في صراع الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بضم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس وذلك ليكون بديلاً لجوري ألبا ومنافساً شرساً على اللعب في الجبهة اليُسرى.

ولا تزال الجماهير الكتالونية تنتظر قدوم نيمار جونيور مجدداً لملعب "كامب نو" حيثٌ يرغب البرازيلي في العودة للبلوجرانا بعدما فشل في التأقلم مع باريس سان جيرمان خلال الموسمين الماضيين وبات بعيداً عن الأضواء في ظل تألق كيليان مبابي.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 4/8/2019:

1- عاجل.. برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يناقش مع إدارة باريس إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

2- برشلونة يزف نبأ غير سار لجماهيره

أطلق نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر خبراً غير سار لجماهير البلوجرانا بشأن عودة نيمار دا سيلفا.

وخلال تصريحات لـ "راديو كاتالونيا" قال جوردي: عودة نيمار الى الكامب نو أمر معقد، هذا شيء يجب حله في ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وأجاب كاردونر عن إمكانية وصول نيمار للكامب نو هذا الصيف؟ قائلاً: "اليوم في هذا الوقت وصول نيمار مستبعد".

3- بعد الصفقة الرابعة.. ميسي يدفع برشلونة لحسم صفقة القرن

طالب النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة، من إدارة النادي سرعة إتمام التعاقد مع البرازيلي نيمار خلال الفترة الحالية وقبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان قد وصلوا لمراحل متقدمة في المفاوضات للاتفاق على إعارة البرازيلي مع خيار الشراء.

4- برشلونة يُخالف كل التوقعات في صفقة نيمار بتصريحات صادمة

قال جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنهم لم يتحدثوا مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن انضمامه إلى صفوف الفريق في الفترة الحالية.

وقال نائب رئيس البرسا :" لا نسطيع حتي الأن حل مشكلة موضوع نيمار، لأن هذا الأمر يجب حله من قبل إدارة نادي باريس سان جيرمان".

وأضاف :" برشلونة دور سلبي حتي الآن في عملية نقل نيمار، لأن اللاعب ينتمي حاليًا للفريق الباريسي، ونادي برشلونة يحترم الأندية الأخري، وحتي الآن النادي لم يتحدث مع نيمار".

5- دي يونج يفتعل أول مشكلة له في برشلونة

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قام النجم الهولندي دي يونج لاعب برشلونة بأول مشكلة له منذ إنضمامه من أياكس الهولندي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث رفض دي يونج إرتداء القميص رقم 14 في برشلونة، وذلك بعد مقارنته بالأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

قام الشاب الهولندي بطلب القميص رقم 21، والذي يحمله اللاعب الشاب كارليس ألينيا، وذلك أغضب اللاعب جعله يعترض على ذلك.

6- مفاجأة جديدة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبًا جدًا من الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الحالي.

وقال جوسيب بارتاميو رئيس نادي برشلونة عقب ضم جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس الإسباني، أن فريقه مازال سيبرم تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

7- أول تعليق من صفقة برشلونة الجديدة

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد، عن ضم جونيور فريبو ظهير أيسر ريال بيتيس ليمثل صفوف النادي الكتالوني حتى 2024.

وأبدى فريبو، سعادته بالانتقال إلى برشلونة حيث قال عقب الإعلان الرسمي للصفقة: "التواجد هُنا في برشلونة يعني لي الكثير، والحقيقة أن أكُن هنا هو فخر كبير لي ولكل عائلتي وأصدقائي، أنا سعيد جداً".

8- كوتينيو مستمر مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم برشلونة لن يرحل عن ​الكامب نو​ في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن كوتينيو لا يخطط للرحيل عن البرسا عن طريق الإعارة، كما نفت مصادر في برشلونة وآرسنال للصحيفة الإسبانية وجود مفاوضات بين لرحيل كوتينيو إلى المدفعجية على سبيل الإعارة.

9- رئيس برشلونة يعلق على ضم جونيور فيربو

رحب جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس برشلونة ​بصفقة البلوجرانا الجديدة النجم جونيور فيربو الذي انضم من ​ريال بيتيس​ في ​الميركاتو الصيفي​ الحالي.

وقال ​بارتوميو​ على صفحته الشخصية الرسمية على ​مواقع التواصل الإجتماعي تويتر : "بتوقيعنا مع اللاعب المتألق ​جونيور فيربو​ نستكمل بناء فريق خيالي للمنافسة على جميع الألقاب من المنافسات في الموسم القادم، أهلاً وسهلاً بك في برشلونة".

10- رئيس برشلونة: ميسي أفضل لاعب في التاريخ

أوضح رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي أنه يتبقى عدة أسابيع على إغلاق الميركاتو ولذلك فإنه يسعى لعقد صفقة قوية سيكشف عنها في الأيام المقبلة.

وقال رئيس برشلونة: "لدينا فريق طموح واستثنائي يتزعمه أفضل لاعب في العالم وفي التاريخ وهو ليونيل ميسي".