رياضة | فالفيردي يتحدث عن صفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتحدث عن صفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة عن فوز فريقه على آرسنال بهدفين مقابل هدف وذلك في كأس جوان غامبر.

وقال فالفيردي، عقب نهاية المباراة: "آرسنال كانوا ينتظر دائماً من أجل أن يلعبوا الكرة لأوباميانج".

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وتابع: "سيساعدنا دي يونج وجريزمان كثيراً، لكن لديهما بعض الأشياء يجب عليهم تحسينها".

وانتقل فالفيردي للحديث عن صفقة برشلونة الجديدة: "جونيور قوي وسريع وصغير، يمكن أن يكون مكمل جيد لمساعدة جوردي ألبا، نحن في حاجة لضمانات بهذا المركز، فيربو لاعب للحاضر والمستقبل".

وكان نادير برشلونة قد تعاقد مع فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس من أجل أن ينافس جوردي ألبا على المشاركة في الجبهة اليُسرى.