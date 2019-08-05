رياضة | فالفيردي يطلق تصريح مثير.. ويُبشر جماهير برشلونة بموسم للتاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يطلق تصريح مثير.. ويُبشر جماهير برشلونة بموسم للتاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه فريقه سيعمل على حصد كل البطولات في الموسم الكروي الجديد.

وقال فالفيردي: "سنحاول الفوز بالبطولات الأربع التي نشارك بها في الموسم الجديد".

وتوج برشلونة بطلا لكأس خوان جامبر بعد فوزه الصعب مساء اليوم الأحد على آرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن برشلونة أبرم رابع صفقاته الصيفية بالتعاقد مع جونيور فيربو الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس الإسباني.