رياضة | مرجان: تحديث "منظومة الكرة" جزء من خطة إدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرجان: تحديث "منظومة الكرة" جزء من خطة إدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لديه استراتيجية، وخطة واضحة المعالم؛ لتطوير قطاعات النادي كافة، وفقًا للبرنامج الانتخابي الذي سبق وأعلنه، مشيرًا إلى أن الانشاءات الجديدة التي تضم غرف خلع الملابس، والجيم، والعيادات، وصالة العرض، جزء من تطوير منظومة كرة القدم بالنادي بما يتناسب مع اسم وقيمة الأهلي.

وأضاف المدير التنفيذي، أن الانشاءات الجديدة والأجهزة التي تم الاستعانة بها في صالة الجيم والأدوات المساعدة على إعادة التأهيل - تضع النادي في مصاف الأندية العالمية.

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وأكد المدير التنفيذي، أن خطة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب تهدف إلى الارتقاء بكافة القطاعات داخل النادي بعد افتتاح صالة الكاراتيه، ومنطقة الفوت كورت، وجارٍ حاليًا التجهيز لافتتاح المنطقة الترفيهية، موضحًا أن خطط التطوير تشمل مقر النادي بالجزيرة وكذلك فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

وشدد على أن إدارة النادي تستمع لجميع الآراء، وتسعى لتلبية رغبات الأعضاء وطموحات الجماهير بالشكل الذي يوطد العلاقة بين النادي وأعضائه وجماهيره.

ووجّه المدير التنفيذي التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي، بعد الحصول على درع الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي، مؤكدًا على أن هذا الدوري يعد الأغلى، نظرًا لِكَمِّ الصعوبات والضغوط التي تعرض لها النادي على مدار الموسم.