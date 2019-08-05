رياضة | سواريز يهدي برشلونة فوزا مثيرا على أرسنال في بطولة كأس خوان جامبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يهدي برشلونة فوزا مثيرا على أرسنال في بطولة كأس خوان جامبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة لقب بطولة خوان جامبر الودية مساء اليوم بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب كامب نو.

ورغم تقديم أرسنال بالهدف الأول عن طريق الجابوني أوباميانج في الشوط الأول، إلا أن برشلونة انتفض في الشوط الثاني وسجل ثنائية عن طريق نيلس بالخطأ في مرمى فريقه، والأوروجوياني لويس سواريز.

وشهدت المباراة مشاركة صفقات برشلونة الجديدة وهم الفرنسي أنطوان جريزمان والهولندي فرينكي دي يونج والحارس البرازيلي نيتو.