الان تتابع الاتحاد يستبعد كمارا وجابر من لقاءات آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-حدة-محمد نديم
من المرجح أن يستبعد التشيلي، لويس سييرا لاعبي المواليد المتواجدين في الفريق الاتحادي عن المشاركة في لقاء الفريق يوم الغد أمام ذوب اهن الإيراني، في اللقاء الذي يأتي ضمن دور الستة عشر في مرحلة الذهاب.
وكان الاتحاد هو الفريق السعودي الوحيد الذي ضمّ لاعبيه المواليد لقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، وقد صرّح المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي أحمد الأمير من خلال حسابه في تويتر بقانونية مشاركتهم وسط جدل واسع وتوصيات متكررة من قانونيين متخصصين في الساحة الرياضية السعودية بعدم المغامرة بإشراكهم.
وعلى صعيد متصل كان قد صرّح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن مشاركة هارون كمارا وجابر عيسى مع الاتحاد في البطولة الآسيوية هي تحت المسؤولية الكاملة للنادي وإدارته.
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